Спикеры Сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Бучу, Ирпень и Бородянку

Спикеры Сенатов Польши и Чехии во время своего визита в столицу посетили побывавшие под оккупацией Ирпень, Бучу и Бородянку.

Об этом они сообщают в своих Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы в Сенате чешского парламента знаем, что происходит в Украине, но считаем необходимым и правильным увидеть этот ужас собственными глазами. Если кто-то говорит, что якобы мародерства, варварских поступков и зверств не было - мы увидели, что вы ошибаетесь", - написал спикер Сената Чехии Милош Выстрчил.

Реклама:

V @SenatCZ víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu.#SenátNaUkrajině #Borodjanka pic.twitter.com/yLyXv7YAPF