Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку

Спікери Сенатів Польщі та Чехії під час свого візиту до столиці відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку.

Про це вони повідомляють у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми у Сенаті чеського парламенту знаємо, що відбувається в Україні, але вважаємо необхідним та правильним побачити цей жах на власні очі. Якщо хтось каже, що нібито мародерства, варварських вчинків і звірств не було - ми побачили, що ви помиляєтесь", - написав спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

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V @SenatCZ víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu.#SenátNaUkrajině #Borodjanka pic.twitter.com/yLyXv7YAPF — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 14, 2022

Він додав, що коли війна скінчиться - спільним завданням має бути розбудова нової вільної України.

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"Це буде інвестиція у наше спільне майбутнє. Коли я кажу "спільне" - то маю на увазі чітку пропозицію перспективи повноправного членства України у ЄС", - заявив Вистрчил.

Až válka skončí, musí být naším společným úkolem a cílem vybudovat novou silnou a svobodnou Ukrajinu. Bude to investice do naší společné budoucnosti. Když říkám společné, mám na mysli jasnou nabídku perspektivy plného a plnohodnotného členství Ukrajiny v EU.#SenátNaUkrajině pic.twitter.com/aOFQPCj5yV — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 14, 2022

"Я шокований побаченим - це Голгофа ХХІ сторіччя. Ганебній агресії РФ проти Укрїани немає виправдань. Ми вшановуємо загиблих і схиляємо голови перед героїчними захисниками… Звірства російських військових гірші, ніж можливо уявити. Це геноцид! Про це я говорив у промові у Верховній Раді", - прокоментував візит до звільнених міст спікер Сенату Польщі Томаш Гродський.

Odwiedziliśmy dziś Borodziankę, Buczę i Irpień. Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami. Ще не вмерла Українa! pic.twitter.com/U9k3baWUup — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) April 14, 2022

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що під час візиту обговорювали відбудову України і "план Маршалла" для цього, а також рух України до членства у ЄС.

В останні тижні Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.