Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 22:28
руйнування забудови бородянки 12 квітня. фото: getty images

Спікери Сенатів Польщі та Чехії під час свого візиту до столиці відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку.

Про це вони повідомляють у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми у Сенаті чеського парламенту знаємо, що відбувається в Україні, але вважаємо необхідним та правильним побачити цей жах на власні очі. Якщо хтось каже, що нібито мародерства, варварських вчинків і звірств не було - ми побачили, що ви помиляєтесь", - написав спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил. 

Він додав, що коли війна скінчиться - спільним завданням має бути розбудова нової вільної України. 

"Це буде інвестиція у наше спільне майбутнє. Коли я кажу "спільне" - то маю на увазі чітку пропозицію перспективи повноправного членства України у ЄС", - заявив Вистрчил.

ВІДЕО ДНЯ

"Я шокований побаченим - це Голгофа ХХІ сторіччя. Ганебній агресії РФ проти Укрїани немає виправдань. Ми вшановуємо загиблих і схиляємо голови перед героїчними захисниками… Звірства російських військових гірші, ніж можливо уявити. Це геноцид! Про це я говорив у промові у Верховній Раді", - прокоментував візит до звільнених міст спікер Сенату Польщі Томаш Гродський. 

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що під час візиту обговорювали відбудову України і "план Маршалла" для цього, а також рух України до членства у ЄС. 

В останні тижні Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Теми: ПольщаЧехіяБучаІрпінь
Головне сьогодні

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 

Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий

фотоУ Києві та Київській області вночі лунали вибухи, постраждав завод

Усі новини...
Польща
Канадські військові зустрічатимуть українських біженців у Польщі
Спікери сенатів Чехії та Польщі у четвер приїдуть в Київ
Зеленський зустрівся з президентами 4 країн
Останні новини
20:23
ЗНО-2022: у Раді назвали орієнтовний період проведення тестування
20:19
Віцепрем'єр Польщі: трагедія війни дала полякам та українцям шанс на повне примирення
20:14
Над Одещиною розірвалася ворожа ракета
20:12
Tesla змушена "перепрошити" 600 тисяч автомобілів
20:12
фото Окупанти обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, його дружина у важкому стані
19:59
Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинуло 5 людей
19:55
Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну
19:49
Членів наглядових рад зобов’язали повернутися в Україну за вимогою: які загрози
19:49
Росія висилає 18 працівників представництва ЄС
19:46
відеоРосіяни перегруповують сили і спробують взяти в кільце сили ООС на Донбасі – Кириленко
Усі новини...