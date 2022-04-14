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Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 22:28
Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку
руйнування забудови бородянки 12 квітня. фото: getty images

Спікери Сенатів Польщі та Чехії під час свого візиту до столиці відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку.

Про це вони повідомляють у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми у Сенаті чеського парламенту знаємо, що відбувається в Україні, але вважаємо необхідним та правильним побачити цей жах на власні очі. Якщо хтось каже, що нібито мародерства, варварських вчинків і звірств не було - ми побачили, що ви помиляєтесь", - написав спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил. 

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Він додав, що коли війна скінчиться - спільним завданням має бути розбудова нової вільної України. 

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"Це буде інвестиція у наше спільне майбутнє. Коли я кажу "спільне" - то маю на увазі чітку пропозицію перспективи повноправного членства України у ЄС", - заявив Вистрчил.

"Я шокований побаченим - це Голгофа ХХІ сторіччя. Ганебній агресії РФ проти Укрїани немає виправдань. Ми вшановуємо загиблих і схиляємо голови перед героїчними захисниками… Звірства російських військових гірші, ніж можливо уявити. Це геноцид! Про це я говорив у промові у Верховній Раді", - прокоментував візит до звільнених міст спікер Сенату Польщі Томаш Гродський. 

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що під час візиту обговорювали відбудову України і "план Маршалла" для цього, а також рух України до членства у ЄС. 

В останні тижні Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Теми: ПольщаЧехіяБучаІрпінь
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