Cпікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Бучу, Ірпінь та Бородянку

Спікери Сенатів Польщі та Чехії під час свого візиту до столиці відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку.

Про це вони повідомляють у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми у Сенаті чеського парламенту знаємо, що відбувається в Україні, але вважаємо необхідним та правильним побачити цей жах на власні очі. Якщо хтось каже, що нібито мародерства, варварських вчинків і звірств не було - ми побачили, що ви помиляєтесь", - написав спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

V @SenatCZ víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči. Abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům, brutalitě: my jsme viděli, že nemáte pravdu.#SenátNaUkrajině #Borodjanka pic.twitter.com/yLyXv7YAPF