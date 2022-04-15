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В Тбилиси заверили, что не помогают России обходить санкции Запада

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 22:43

В Тбилиси уверяют Киев, что не будут помогать России обходить санкции, наложенные на нее за войну против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, пишет "Европейская правда".

"Поговорил с моим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили о героическом сопротивлении Украины продолжающемуся российскому вторжению. Он заверил меня в том, что Грузия продолжает поддерживать Украину. Благодарен за подтверждение, что Грузия не допускает и не допустит, чтобы Россия обходила санкции", - написал Кулеба.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ и присоединяться к санкциям.

Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

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В Главном управлении разведки Украины заявили, что располагают информацией, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию. В Грузии такое обвинение назвали абсурдным и безосновательным.

В начале апреля Дмитрий Кулеба сообщал, что ждет от Грузии доказательств, что она не помогает России обходить санкции.

Темы: Грузиясанкции
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