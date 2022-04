У Тбілісі запевнили, що не допомагають Росії обходити санкції Заходу

У Тбілісі запевняють Київ, що не допомагатимуть Росії обходити санкції, накладені на неї за війну проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі, пише "Європейська правда".

"Поговорив з моїм грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі про героїчний спротив України триваючому російському вторгненню. Він запевнив мене у тому, що Грузія продовжує підтримувати Україну. Вдячний за підтвердження, що Грузія не допускає і не допустить, щоб Росія обходила санкції", - написав Кулеба.

Spoke with my Georgian counterpart @iliadarch on Ukraine’s heroic defense against the ongoing Russian invasion. He assured me of Georgia’s continued support of Ukraine. Grateful to him for reaffirming that Georgia does not and will not allow any bypassing of sanctions by Russia.