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У Тбілісі запевнили, що не допомагають Росії обходити санкції Заходу

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 22:43

У Тбілісі запевняють Київ, що не допомагатимуть Росії обходити санкції, накладені на неї за війну проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі, пише "Європейська правда".  

"Поговорив з моїм грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі про героїчний спротив України триваючому російському вторгненню. Він запевнив мене у тому, що Грузія продовжує підтримувати Україну. Вдячний за підтвердження, що Грузія не допускає і не допустить, щоб Росія обходила санкції", - написав Кулеба. 

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Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ та приєднуватися до санкцій. 

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Додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

У Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію. У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

На початку квітня Дмитро Кулеба повідомляв, що чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає Росії обходити санкції.

Теми: Грузіясанкції
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