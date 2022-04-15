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У Тбілісі запевнили, що не допомагають Росії обходити санкції Заходу

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 22:43

У Тбілісі запевняють Київ, що не допомагатимуть Росії обходити санкції, накладені на неї за війну проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі, пише "Європейська правда".  

"Поговорив з моїм грузинським колегою Іллєю Дарчіашвілі про героїчний спротив України триваючому російському вторгненню. Він запевнив мене у тому, що Грузія продовжує підтримувати Україну. Вдячний за підтвердження, що Грузія не допускає і не допустить, щоб Росія обходила санкції", - написав Кулеба. 

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ та приєднуватися до санкцій. 

Додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

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У Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію. У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

На початку квітня Дмитро Кулеба повідомляв, що чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає Росії обходити санкції.

Теми: Грузіясанкції
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