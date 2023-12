Посол Франции вернулся в Киев

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС.

Реклама:

"Киев не покорили - Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность", - отметил Этьен де Понсен.

French ambassador to Ukraine @EdePoncins raises the 🇫🇷 to reopen our embassy in #Kyiv & says «Kyiv has not been conquered, 🇺🇦 has withstood the agression and we want to be the closest possible to the authorities to bring support and express solidarity ».

pic.twitter.com/l1xOEy095I