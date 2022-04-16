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В Белграде прошел пророссийский митинг

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 08:45

Тысячи сербов, размахивая российскими и сербскими флагами и унося фотографии президента РФ Владимира Путина, прошли маршем по Белграду в российское посольство в пятницу, чтобы протестовать против попыток правительства Сербии дистанцироваться от Москвы после ее вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Толпы людей, многие из которых являются представителями ультранационалистических организаций, присоединились к маршу от центра города к российскому посольству, где они выпустили сигнальные ракеты, пели русский и сербский гимны и приветствовали две страны как братские народы.

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"Я пришел на этот митинг, чтобы поддержать Россию и сказать громкое и четкое "нет" политике властей Белграда, принявшей позорное решение проголосовать против России в ООН", - сказал участник акции Младен Обрадович.

За последние недели Белград трижды голосовал за резолюции Организации Объединенных Наций, осуждавшие вторжение России в Украину и отстранившие ее от деятельности главного органа ООН по правам человека.

Тем не менее, Сербия, почти полностью зависящая от российского газа и нефти, отказывается вводить санкции против Кремля и поддерживает регулярные рейсы в Москву.

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Протестующие скандировали "Нет НАТО" и "Сербы и россияне - братья", а также лозунги против президента Александра Вучича, победившего на президентских выборах 3 апреля, тогда как его партия получила больше голосов для формирования правительства.

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