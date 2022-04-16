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Спикер и депутаты парламента Грузии посетили Бучу и Ирпень

Суббота, 16 апреля 2022, 20:44
Фото из Твиттера Шалвы Папуашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и грузинские депутаты посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия зверств российской армии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

Папуашвили отметил, что все увиденное доказывает акт российской агрессии против Украины и напоминает о событиях в Грузии.

"Мы должны видеть все и посетить Бучу, где стали свидетелями того, как в 21 веке осуществляется агрессия, которая не имеет границ и которая бесчеловечна. Это напомнило те картины, которые мы могли наблюдать в 2008 году в Грузии, в Цхинвальском регионе и во время событий в Абхазии. И потому грузинский народ, как никто, понимает то, что чувствуют украинский народ и парламент сейчас во время вашего противостояния этой агрессии", - сказал он.

Спикер добавил, что эти зверства должны быть наказаны должным образом не только военным путем, но и юридически. Поэтому Грузия стала одной из стран, которые подали обращение в Международный уголовный суд по расследованию преступлений России в Украине.

В составе делегации кроме Папуашвили - вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Гирчи", "Республиканской партии" и "За Грузию".

Самая большая оппозиционная сила "Единое национальное движение" не представлена ​​в делегации из-за конфликта между ЕНР и правящей "Грузинской мечтой", но отправила отдельную делегацию.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

Темы: ГрузияВерховная РадаБуча
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