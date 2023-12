Спикер и депутаты парламента Грузии посетили Бучу и Ирпень

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и грузинские депутаты посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия зверств российской армии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

Папуашвили отметил, что все увиденное доказывает акт российской агрессии против Украины и напоминает о событиях в Грузии.

"Мы должны видеть все и посетить Бучу, где стали свидетелями того, как в 21 веке осуществляется агрессия, которая не имеет границ и которая бесчеловечна. Это напомнило те картины, которые мы могли наблюдать в 2008 году в Грузии, в Цхинвальском регионе и во время событий в Абхазии. И потому грузинский народ, как никто, понимает то, что чувствуют украинский народ и парламент сейчас во время вашего противостояния этой агрессии", - сказал он.

Спикер добавил, что эти зверства должны быть наказаны должным образом не только военным путем, но и юридически. Поэтому Грузия стала одной из стран, которые подали обращение в Международный уголовный суд по расследованию преступлений России в Украине.

В составе делегации кроме Папуашвили - вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Гирчи", "Республиканской партии" и "За Грузию".

No words can describe the suffering & misery in #Bucha & #Irpen - an unspeakable & shocking tragedy in the heart of Europe in XXI century. There are many more Ukrainian cities, more similar stories yet untold. #Russia must end these atrocities. There is no alternative to peace. pic.twitter.com/DSaP2EULjA