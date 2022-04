Спікер і депутати парламенту Грузії відвідали Бучу та Ірпінь

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі та грузинські депутати відвідали Бучу та Ірпінь, щоб побачити наслідки звірств російської армії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, пише "Європейська правда".

Папуашвілі зауважив, що все побачене доводить акт російської агресії проти України та нагадує про події в Грузії.

"Ми мали бачити все та відвідати Бучу, де стали свідками того, як у 21 сторіччі здійснюється агресія, яка не має кордонів і яка є нелюдяною. Це нагадало ті картини, які ми мали змогу спостерігати у 2008 році в Грузії, у Цхінвальському регіоні й також під час подій в Абхазії. І тому грузинський народ, як ніхто, розуміє те, що відчувають український народ і парламент зараз під час вашого протистояння цій агресії", — сказав він.

Спікер додав, що ці звірства мають бути належним чином покарані не лише військовим шляхом, але й юридично. Тому Грузія стала однією із країн, які подали звернення до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів Росії в Україні.

У складі делегації окрім Папуашвілі - віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Гірчі", "Республіканської партії" та "За Грузію".

No words can describe the suffering & misery in #Bucha & #Irpen - an unspeakable & shocking tragedy in the heart of Europe in XXI century. There are many more Ukrainian cities, more similar stories yet untold. #Russia must end these atrocities. There is no alternative to peace. pic.twitter.com/DSaP2EULjA