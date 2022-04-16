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Спікер і депутати парламенту Грузії відвідали Бучу та Ірпінь

Субота, 16 квітня 2022, 20:44
Фото з Твіттера Шалви Папуашвілі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі та грузинські депутати відвідали Бучу та Ірпінь, щоб побачити наслідки звірств російської армії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, пише "Європейська правда".

Папуашвілі зауважив, що все побачене доводить акт російської агресії проти України та нагадує про події в Грузії.

"Ми мали бачити все та відвідати Бучу, де стали свідками того, як у 21 сторіччі здійснюється агресія, яка не має кордонів і яка є нелюдяною. Це нагадало ті картини, які ми мали змогу спостерігати у 2008 році в Грузії, у Цхінвальському регіоні й також під час подій в Абхазії. І тому грузинський народ, як ніхто, розуміє те, що відчувають український народ і парламент зараз під час вашого протистояння цій агресії", — сказав він.

Спікер додав, що ці звірства мають бути належним чином покарані не лише військовим шляхом, але й юридично. Тому Грузія стала однією із країн, які подали звернення до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів Росії в Україні.

У складі делегації окрім Папуашвілі - віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Гірчі", "Республіканської партії" та "За Грузію". 

Найбільша опозиційна сила "Єдиний національний рух" не представлена у делегації через конфлікт між ЄНР і правлячою "Грузинською мрією", але спорядила окрему делегацію

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. 

Нещодавно додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

Теми: ГрузіяВерховна РадаБуча
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