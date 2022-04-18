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Google открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 13:54
Google открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ Петр Великий, скрин armyinform

Стратегические и военные объекты РФ теперь на Google Maps можно рассмотреть в максимальном качестве.

Источник: АРМИЯ INFORM

Детали: В сервисе Google Maps в максимальном разрешении теперь можно увидеть разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другое.

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Разрешение изображений до 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в намного более плохом качестве, которое не позволяло рассмотреть все детали.

Например, благодаря снимкам можно оценить процесс работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

«Адмірал Кузнецов» на Google Maps
«Адмирал Кузнецов» на Google Maps

Также в хорошем качестве можно посмотреть базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

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База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска
База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска

Для всех желающих есть возможность оценить, как со спутника выглядывает российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ.

Су-57 в летно-испытательном центре минобороны РФ
Су-57 в летно-испытательном центре минобороны РФ

Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты
Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты

Темы: Росcияоружиеинтернет
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