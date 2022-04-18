Google открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ
Стратегические и военные объекты РФ теперь на Google Maps можно рассмотреть в максимальном качестве.
Источник: АРМИЯ INFORM
Детали: В сервисе Google Maps в максимальном разрешении теперь можно увидеть разнообразные российские пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другое.
Разрешение изображений до 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в намного более плохом качестве, которое не позволяло рассмотреть все детали.
Например, благодаря снимкам можно оценить процесс работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".
Также в хорошем качестве можно посмотреть базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.
Для всех желающих есть возможность оценить, как со спутника выглядывает российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ.
Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.