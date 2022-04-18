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Оккупанты начинают наступление на востоке – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 18:52
Оккупанты начинают наступление на востоке – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на востоке Украины со стороны российских оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

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В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия".

Детали: На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

В Мариуполе продолжаются бои, враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

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Россияне активизировали наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

В Генштабе сообщили, что для усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области РФ и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне, охране административных зданий и важных объектах инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.

На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области РФ, отмечается развертывание вертолетных площадок.

В Генштабе также не исключают провокационных действий РФ и применения противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах России, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имеет.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск РФ не отмечено.

Темы: войнаДонбассВооруженные силы
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