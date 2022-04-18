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В США начал действовать статус временной защиты для украинцев

Понедельник, 18 апреля 2022, 21:49

Украина договорилась с США о предоставлении украинцам статуса временной поддержки, позволяющего находиться в Штатах до 18 месяцев, и, в частности, получать разрешение на работу.

Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен", - написал Ермак.

По его словам, это решение уже внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.

Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля, смогут воспользоваться этой программой.

По словам Ермака, дата, на период которой граждане Украины должны были находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля по просьбе украинской стороны.

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

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"Я хочу поблагодарить американских партнеров за военную, финансовую, гуманитарную помощь, санкции, а теперь и за заботу о наших гражданах, а также посольство Украины в США и всю нашу дипломатическую команду за результативную работу", - отметил Андрей Ермак.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты планируют принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения.

Темы: Андрей ЕрмакСШАбеженцы
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