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У США почав діяти статус тимчасового захисту для українців

Понеділок, 18 квітня 2022, 21:49

Україна домовилась зі США про надання українцям статусу тимчасової підтримки, який дозволяє перебувати в Штатах до 18 місяців, і, зокрема, отримувати дозвіл на роботу.

Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі у понеділок, пише "Європейська правда".

"Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України, які фізично знаходились в США, від сьогодні офіційно запроваджено", - написав Єрмак.

За його словами, це рішення вже внесене у Федеральний реєстр та буде оприлюднене і зареєстроване 19 квітня.

Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня, зможуть скористатися цієї програмою.

За словами Єрмака, дату, на період якої громадяни України мали перебувати на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня на прохання української сторони.

Статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.

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"Я хочу подякувати американським партнерам за військову, фінансову, гуманітарну допомогу, санкції, а тепер і за турботу про наших громадян, а також посольству України в США і всій нашій дипломатичній команді за результативну роботу", - зазначив Андрій Єрмак.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати планують прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від російського вторгнення.

Теми: Андрій ЄрмакСШАбіженці
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