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Данилов: Мы должны быть готовы к использованию Россией химического оружия

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 00:08
Данилов: Мы должны быть готовы к использованию Россией химического оружия
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, и наша страна должна быть готова к этому.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Вы знаете, что они (Россия – ред.), несмотря на запрет вообще всех международных институтов об использовании химического оружия, использовали его в свое время в Сирии.

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У нас есть ясное осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы".

Детали: Данилов отметил, что украинская медицина "прошла определенное обучение на этот счет".

В то же время, он выразил надежду, что "до этого не дойдет".

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Темы: ДаниловоружиеРосcиявойна
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