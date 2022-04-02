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Днепр: массированная ракетная атака россиян

Светлана КизиловаСуббота, 2 апреля 2022, 00:25

В Днепре прогремело несколько взрывов.

Источник: собеседник Украинской правды в руководстве области, Суспільне у Telegram

Детали: В городе Днепр раздаются взрывы, местные жители, а также собеседники УП среди областных чиновников сказали о двух или трех взрывах.

Позже стало известно, что таких взрывов прогремело не менее 10-ти.

Остальные детали пока не известны.

Кроме того, российские войска в пятницу нанесли удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесской области.

Напомним:

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Начиная с 19:36 до 23:20 с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.

Темы: Днепрвойна
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