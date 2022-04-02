Днепр: массированная ракетная атака россиян
Суббота, 2 апреля 2022, 00:25
В Днепре прогремело несколько взрывов.
Источник: собеседник Украинской правды в руководстве области, Суспільне у Telegram
Детали: В городе Днепр раздаются взрывы, местные жители, а также собеседники УП среди областных чиновников сказали о двух или трех взрывах.
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Позже стало известно, что таких взрывов прогремело не менее 10-ти.
Остальные детали пока не известны.
Кроме того, российские войска в пятницу нанесли удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесской области.
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Напомним:
Начиная с 19:36 до 23:20 с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.