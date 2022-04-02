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Оккупантов из Чернобыля планируют перебросить в Белгородскую область – Генштаб

Алена МазуренкоСуббота, 2 апреля 2022, 01:09
Оккупантов из Чернобыля планируют перебросить в Белгородскую область – Генштаб
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Российских оккупантов, которых выводят из Чернобыля, планируют перебросить в Белгородскую область РФ.

Источник: Генштаб

Дословно: "Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории Беларуси, выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, в Белгородскую область.

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По имеющейся информации, на железнодорожную станцию ​​Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа".

Детали: Украинские защитники отмечают, что таким образом враг, чтобы подготовиться к наступательным действиям, продолжает перегруппировку войск.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.

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На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии.

Наступательных действий не предпринимал, основные усилия сосредотачивались на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск в Беларусь.

Оккупанты минируют местность и технику, не подлежащую эвакуации, разрушают объекты инфраструктуры для задержки продвижения украинских войск.

По имеющимся данным, отводимые в Беларусь подразделения РФ сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.

На Северском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на прикрытии отвода войск в РФ.

На Черниговском направлении россияне продолжают блокировать Чернигов и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям ВСУ.

Чтобы нарастить силы из н.п. Валуйки (Белгородская область РФ) в район Пески (Харьковская обл.) переместили подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, предположительно с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк.

Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное.

Огненное поражение и штурмовые действия с целью установления контроля над городом Мариуполь.

Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях.

На Южнобужском направлении существенных изменений в положении и перемещении противника не зафиксировано.

Предыстория:

  • Утром 1 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы. Минобороны Великобритании предполагает, что из-за инцидента российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.
  • В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Темы: ГенштабРосcияУкраинавойна
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