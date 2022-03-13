Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мелитополе продолжается террор: оккупанты похитили главу райсовета

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 19:27
Сергей Прийма, фото из его Facebook

В оккупированном Мелитополе Запорожской области русские похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли.

Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним".

Детали: Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Вооруженные люди вломились в дом по адресу прописки, где чиновник более десяти лет не проживает и пытались подорвать дверь.

О судьбе похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова и активистки Ольги Гайсумовой по-прежнему ничего не известно.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • Мелитопольцы с первого дня въезда российских оккупантов в город выходят на митинги и скандируют на украинском и русском языке "Мелітополь - це Україна" та "Домой пока живой!".
  • 10 марта оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, но потом отпустили
  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.

Темы: МелитопольвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

Все новости...
Мелитополь
Горсовет Мелитополя называет и.о мэра от оккупантов государственной изменницей
Оккупанты запретили мелитопольцам митинги, те ответили традиционно: агрессор - нах#й
Украинские силовики принимают определенные меры, чтобы освободить мэра Мелитополя из плена
Последние новости
11:44
Житомиршина: обстрелом в Коростенском районе уничтожило здание
11:16
Защитники уничтожили российскую технику в Мариуполе и под Черниговом
11:14
видеоУкраинские пограничники вручили послу Беларуси "30 серебреников" за предательство 
11:14
Релокейт бизнеса: подано более 700 заявок, нужна помощь с транспортом
10:54
В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов
10:43
Господдержка рабочих мест и жилье: правительство подготовит помощь для "переселенцев"
10:30
Ночь в регионах: тяжелее всего было на востоке и юге Украины
10:18
Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов
10:08
В субботу планируют открыть 10 гуманитарных коридоров
10:06
Российские оккупанты за время войны убили 112 украинских детей
Все новости...