В Мелитополе продолжается террор: оккупанты похитили главу райсовета
В оккупированном Мелитополе Запорожской области русские похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.
Источник: РИА Мелитополь
Дословно: "Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли.
Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним".
Детали: Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.
Вооруженные люди вломились в дом по адресу прописки, где чиновник более десяти лет не проживает и пытались подорвать дверь.
О судьбе похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова и активистки Ольги Гайсумовой по-прежнему ничего не известно.
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Предыстория:
- Мелитопольцы с первого дня въезда российских оккупантов в город выходят на митинги и скандируют на украинском и русском языке "Мелітополь - це Україна" та "Домой пока живой!".
- 10 марта оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, но потом отпустили.
- 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
- 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.