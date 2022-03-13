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В Мелитополе продолжается террор: оккупанты похитили главу райсовета

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 18:27
В Мелитополе продолжается террор: оккупанты похитили главу райсовета
Сергей Прийма, фото из его Facebook

В оккупированном Мелитополе Запорожской области русские похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли.

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Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним".

Детали: Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Вооруженные люди вломились в дом по адресу прописки, где чиновник более десяти лет не проживает и пытались подорвать дверь.

ВИДЕО ДНЯ

О судьбе похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова и активистки Ольги Гайсумовой по-прежнему ничего не известно.

Предыстория:

  • Мелитопольцы с первого дня въезда российских оккупантов в город выходят на митинги и скандируют на украинском и русском языке "Мелітополь - це Україна" та "Домой пока живой!".
  • 10 марта оккупанты похитили в Мелитополе депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, но потом отпустили
  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.

Темы: МелитопольвойнаРосcия
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