В Мелитополе продолжается террор: оккупанты похитили главу райсовета

Сергей Прийма, фото из его Facebook

В оккупированном Мелитополе Запорожской области русские похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли.

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Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним".

Детали: Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Вооруженные люди вломились в дом по адресу прописки, где чиновник более десяти лет не проживает и пытались подорвать дверь.

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О судьбе похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова и активистки Ольги Гайсумовой по-прежнему ничего не известно.

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