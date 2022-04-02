Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога

Роман РоманюкСуббота, 2 апреля 2022, 01:22

Российские войска произвели обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога.

Источник: Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в комментарии УП.

Детали: После полуночи 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

Прямая речь: "Обстреляли "Градами" въезд в Ингулец. Горит заправка".

Что предшествовало: Ночью 2 апреля россияне нанесли массированные ракетные удары по Одесской области и городу Днепр.

Вместе с тем, по словам Вилкула, на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, а россиян вытесняют за пределы области.

Темы: Кривой РогвойнаВилкул
Главное сегодня

Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче

видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

Все новости...
Кривой Рог
Кривой Рог и Днепропетровщина под контролем ВСУ – Вилкул
ВСУ отбросили врага на 40-60 км от Кривого Рога – Вилкул
Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине
Последние новости
23:38
Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматы и гранатометы
23:29
Венедиктова: Россияне совершали сексуальное насилие в отношении детей и пожилых людей
23:24
России не хватает чипов для карточек своей платежной системы Мир
23:21
ЕС может ввести санкции против дочерей Путина - СМИ
23:07
Из харьковского экопарка начали эвакуировать животных - Фельдман 
23:07
Готовятся к восстановлению: регионам разрешили самим покупать стройматериалы
22:57
Во Львовской и Днепропетровской областях слышали взрывы: перед этим объявлена воздушная тревога
22:50
фото"Защищаю Украину искусством": художница рисует войну
22:44
Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного
22:40
В Буче патрульный спас испуганную хаски и назвал ее в честь города
Все новости...