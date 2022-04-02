Оккупанты обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога

Российские войска произвели обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога.

Источник: Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в комментарии УП.

Детали: После полуночи 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

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Прямая речь: "Обстреляли "Градами" въезд в Ингулец. Горит заправка".

Что предшествовало: Ночью 2 апреля россияне нанесли массированные ракетные удары по Одесской области и городу Днепр.

Вместе с тем, по словам Вилкула, на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, а россиян вытесняют за пределы области.