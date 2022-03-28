Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка показала на карте расстановку сил в Украине

Елена РощинаПонедельник, 28 марта 2022, 14:51

Министерство обороны Великобритании показало карту захваченных российскими войсками территорий Украины и территорий, за которые сейчас ведутся бои.

Источник: Минобороны Великобритании в Twitter

Детали: На карте приведена последняя информация о ситуации в Украине, которую имеет британская оборонная разведка по состоянию на 28 марта 2022 года. Красным обозначены территории, попавшие под контроль российской армии, а штриховкой – те, за которые идут бои.

 

В то же время, в украинском Минобороны не желают говорить о масштабе оккупации. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона 28 марта не стала называть количество захваченных населенных пунктов, так как продолжаются бои и ситуация часто меняется.

Утром Минобороны Великобритании сообщило, что за сутки 27 марта существенных изменений в диспозициях российских войск на оккупированной части Украины не произошло.

"Постоянная нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боями со стороны украинцев", – констатирует британская разведка.

Россия больше всего завоевала позиции на юге, в районе Мариуполя продолжаются ожесточенные бои, потому что Россия пытается захватить этот портовый город на Азовском побережье.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Британская разведка уже дважды сообщала, что российские военные концентрируют свои усилия на том, чтобы попытаться окружить украинские силы на востоке, сомкнув войска РФ со стороны Харькова и со стороны Мариуполя.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 марта сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Темы: войнаРосcияразведка
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
война
Российские захватчики разрушили 1177 многоквартирных домов в Харькове
Полк "Азов" обратился к россиянам и пожелал свергнуть Путина
"Купите цветок, а я – броник": как 7-летняя Варя собрала деньги на три бронежилета для бойцов ВСУ
Последние новости
04:48
Россияне повредили в Украине более 50 объектов культуры – ЮНЕСКО
04:20
США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
04:04
Чтобы снизить уровень напряжения – США отложили испытание ракеты Minuteman III
03:52
На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА
03:20
Ради украинских беженцев – в Молдове объяснили, почему не вводят санкции против РФ
02:44
фотоВСУ освободили еще одно село на Черниговщине
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
01:49
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
01:35
Нефтяной ответ США и пенсии россиян "на ветер": экономические итоги
Все новости...