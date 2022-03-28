Британская разведка показала на карте расстановку сил в Украине

Министерство обороны Великобритании показало карту захваченных российскими войсками территорий Украины и территорий, за которые сейчас ведутся бои.

Источник: Минобороны Великобритании в Twitter

Детали: На карте приведена последняя информация о ситуации в Украине, которую имеет британская оборонная разведка по состоянию на 28 марта 2022 года. Красным обозначены территории, попавшие под контроль российской армии, а штриховкой – те, за которые идут бои.

В то же время, в украинском Минобороны не желают говорить о масштабе оккупации. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона 28 марта не стала называть количество захваченных населенных пунктов, так как продолжаются бои и ситуация часто меняется.

Утром Минобороны Великобритании сообщило, что за сутки 27 марта существенных изменений в диспозициях российских войск на оккупированной части Украины не произошло.

"Постоянная нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боями со стороны украинцев", – констатирует британская разведка.

Россия больше всего завоевала позиции на юге, в районе Мариуполя продолжаются ожесточенные бои, потому что Россия пытается захватить этот портовый город на Азовском побережье.

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Этому предшествовало: Британская разведка уже дважды сообщала, что российские военные концентрируют свои усилия на том, чтобы попытаться окружить украинские силы на востоке, сомкнув войска РФ со стороны Харькова и со стороны Мариуполя.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 марта сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.