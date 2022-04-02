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Турция готова выделить суда для эвакуации жителей Мариуполя по морю

Валентина РоманенкоСуббота, 2 апреля 2022, 13:25

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Источник: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует агентство "Анадолу"

Детали: По словам Акара, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.

По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

Прямая речь Акара: "Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня..

Мы также вносим посильный вклад в процесс эвакуации людей из зон активных боевых действий".

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Предыстория:

  • Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
  • 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Темы: МариупольвойнаТурция
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