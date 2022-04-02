Турция готова выделить суда для эвакуации жителей Мариуполя по морю

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Источник: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует агентство "Анадолу"

Детали: По словам Акара, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

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Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.

По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

Прямая речь Акара: "Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня..

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Мы также вносим посильный вклад в процесс эвакуации людей из зон активных боевых действий".

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