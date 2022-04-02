Турция готова выделить суда для эвакуации жителей Мариуполя по морю
Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
Источник: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует агентство "Анадолу"
Детали: По словам Акара, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.
Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.
По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.
Прямая речь Акара: "Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня..
Мы также вносим посильный вклад в процесс эвакуации людей из зон активных боевых действий".
Предыстория:
- Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
- В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
- 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.