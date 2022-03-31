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В "Азове" призвали к операции по деблокаде Мариуполя

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 18:47
уничтоженная жилая застройка мариуполя. фото: getty images

Командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Источник: обращение заместителя командующего полка "Азов" Святослава Паламаря

Прямая речь Паламаря: "Каждый день обороны города стоит жизней наших героев.

Наша цель – выстоять и победить в этой войне! Мы уверены, что операция по деблокаде Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет – это войдет в историю как большой позор".

Детали: Заместитель командира полка рассказал, что в блокаде оккупантовв оказалось около 100 тысяч мариупольцев. По мнению "Калины", в случае захвата города российскими войсками, пьяные оккупанты под действием эйфории и безнаказанности совершат страшное количество преступлений против мирных жителей.

Он сказал, что защитники Мариуполя, даже получив ранения, все равно идут в бой, потому что другого пути нет.

Предыстория:

  • Главари российских боевиков так называемой "ДНР" заявляют об организации "оккупационной администрации" в Мариуполе.
  • 30 марта в "Азове" сообщили об уничтожении российского спецназа в боях за Мариуполь. Кроме того, в полку Нацгвардии сообщали, что российские оккупанты из авиации намеренно бомбят здание с пометкой "красного креста" на крыше.
  • 29 марта Паламарь заявил, что украинские защитники не покинут город и будут бороться до конца.
  • Украинские защитники также показали, как якобы российские "элитные" подразделения так называемых "кадыровцев" на видео борются с окнами и светофорами в Мариуполе.

Темы: МариупольАзовРосcияДонецкая область
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