Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП

В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Максим Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

Реклама:

Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.

По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Предыстория: 1 апреля Левин нашли мертвым.

ВИДЕО ДНЯ

За первый месяц войны было убито 12 журналистов.