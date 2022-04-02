Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП

В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Максим Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.

По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Предыстория: 1 апреля Левин нашли мертвым.

За первый месяц войны было убито 12 журналистов.