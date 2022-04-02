Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 15:00
Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП
левин, фото: ЛБ

В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Максим Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

Реклама:

Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.

По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Предыстория: 1 апреля Левин нашли мертвым.

ВИДЕО ДНЯ

За первый месяц войны было убито 12 журналистов.

Темы: медиаубийствоРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
медиа
"Прямой" заявил, что власть хочет отобрать канал
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: