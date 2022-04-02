Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП
Суббота, 2 апреля 2022, 15:00
В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Максим Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.
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Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.
По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.
Предыстория: 1 апреля Левин нашли мертвым.
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За первый месяц войны было убито 12 журналистов.