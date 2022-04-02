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Буча: украинские спецназовцы начали зачистку территории города

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 19:41
фото: пресс-служба нпу

Спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Сейчас в городе работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "Сафари", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы.

Полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители поскорее смогли вернуться в родной город.

Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям.

Горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально содействуют правоохранителям".

Детали: На фотографиях видно, что местные жители ходят по улицам города, несмотря на спецоперацию полиции. На одной из фотографий видно, как жительница обнимается с украинским защитником.

ВИДЕО ДНЯ

 
Фото: пресс-служба НПУ
 
Фото: пресс-служба НПУ

Предыстория:

  • На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

Темы: Киевская областьвойнаполицияэвакуация
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