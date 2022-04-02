Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буча: украинские спецназовцы начали зачистку территории города

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 19:41
Буча: украинские спецназовцы начали зачистку территории города
фото: пресс-служба нпу

Спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Сейчас в городе работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "Сафари", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы.

Реклама:

Полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители поскорее смогли вернуться в родной город.

Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям.

Горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально содействуют правоохранителям".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На фотографиях видно, что местные жители ходят по улицам города, несмотря на спецоперацию полиции. На одной из фотографий видно, как жительница обнимается с украинским защитником.

 
Фото: пресс-служба НПУ
 
Фото: пресс-служба НПУ

Предыстория:

  • На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

Темы: Киевская областьвойнаполицияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: