Буча: украинские спецназовцы начали зачистку территории города
Спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.
Источник: пресс-служба Национальной полиции
Дословно: "Сейчас в городе работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "Сафари", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы.
Полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители поскорее смогли вернуться в родной город.
Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям.
Горожане, которым пришлось пережить ужасы оккупации, максимально содействуют правоохранителям".
Детали: На фотографиях видно, что местные жители ходят по улицам города, несмотря на спецоперацию полиции. На одной из фотографий видно, как жительница обнимается с украинским защитником.
Предыстория:
- На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.