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Киевская область: старосту Мотыжина и ее мужа нашли мертвыми

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 23:13
ОЛЬГА СУХЕНКО, ФОТО С FACEBOOK

После освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 23 марта.

Источник: поселковый голова Макарова Вадим Токарь в Telegram

Дословно: "Печальная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, взятых в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна".

Что предшествовало: Ранее родственники семьи сообщали, что 23 марта российские военные похитили главу села Мотыжин Киевской области Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.

26 марта Офис генпрокурора сообщил, что из-за похищения российскими оккупантами старосты Мотыжина начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

2 апреля в Минобороны сообщили об освобождении всей территории Киевской области от российских захватчиков.

Темы: Киевская областьвойнаубийство
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