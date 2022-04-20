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РФ перебросила 17 батальонных групп в Украину за последнюю неделю – Пентагон

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 22:17
Российские танки, фото Contributor/Getty Images

Россия за последнюю неделю стянула на территорию Украины 17 батальонно-тактических групп, три из них направлены на Донбасс.

Источник: CNN со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны США

Детали: Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США в среду рассказал, что российские силы в Украине усилены 17 БТГ за неделю, из них 4 зашли в Украину в течение последних 24 часов.

В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 российских БТГ.

По данным Пентагона, из четырех БТГ, переброшенных за последние сутки, три – направлены на Донбасс.

Прямая речь американского чиновника: "Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не пехотинцы… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь".

Напомним:

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Мнения украинских и иностранных экспертов относительно того, что Россия уже начала свое масштабное наступление на востоке Украины, разделились: одни уверены, что российская армия все еще готовится к большому бою, другие же считают, что оккупанты уже истощены.

Темы: войнаРосcияДонбасс
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