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В Северодонецке оккупанты уничтожили все продовольственные склады

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 07:48
В Северодонецке оккупанты уничтожили все продовольственные склады
фото: Луганская ОГА

В Рубежном и Новодружеске Луганской области российская армия разрушила дома, а в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.

Источник: Луганская областная государственная администрация в Facebook

Прямая речь главы Луганской ОВА/ОДА Сергея Гайдая: "…в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов.

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Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях.

В жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены от опасности пять человек".

Детали: Значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

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В этих населенных пунктах в результате обстрелов непригодными для жизни стали еще пять домов.

На линии фронта отбиты девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу.

Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной.

Темы: Луганская областьвойна
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