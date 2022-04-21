Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета помощи Украине на $800 млн

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 18:46

В Пентагоне детализировали содержание нового пакета военной помощи для Украины на $800 млн, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден.

Детали предоставил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

В частности, пакет включает:

Реклама:
  • - 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов;
  • - 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
  • - более чем 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost;
  • - полевое оборудование и запасные части.

"Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивает достаточное количество артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов", - заявил Кирби.

Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму уже более чем 4 миллиардов долларов за время президентства Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов от начала вторжения России 24 февраля.

Это уже третий пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, которые США выделили с начала российского вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: