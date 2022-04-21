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Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета помощи Украине на $800 млн

"Европейская правда"Четверг, 21 апреля 2022, 18:46

В Пентагоне детализировали содержание нового пакета военной помощи для Украины на $800 млн, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден.

Детали предоставил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

В частности, пакет включает:

  • - 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов;
  • - 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
  • - более чем 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost;
  • - полевое оборудование и запасные части.

"Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивает достаточное количество артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов", - заявил Кирби.

Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму уже более чем 4 миллиардов долларов за время президентства Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов от начала вторжения России 24 февраля.

Это уже третий пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, которые США выделили с начала российского вторжения.

Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

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Темы: СШАоружие
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