Пентагон розкрив деталі озброєння з нового пакету допомоги Україні на $800 млн

У Пентагоні деталізували вміст нового пакету військової допомоги для України на $800 млн, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден.

Деталі надав речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, пакет включає:

- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;

- 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;

- Понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;

- Польове обладнання та запасні частини.

"Це зобов'язання разом із 18 155-мм гаубицями, про які було оголошено 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п'яти дивізіонів", - заявив Кірбі.

Це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгнення.

До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.