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На восстановление Украины понадобится как минимум 600 млрд долларов – Шмыгаль

Алена МазуренкоПятница, 22 апреля 2022, 01:13
На восстановление Украины понадобится как минимум 600 млрд долларов – Шмыгаль
Шмыгаль Фото: ТГ премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины после российского вторжения обойдется в 600 миллиардов долларов. Шмыгаль призвав членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% своих резервных активов, полученных от МВФ.

Источник: Bloomberg

Детали: На министерском круглом столе, организованном для поддержки страны на весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне Шмыгаль заявил, что в краткосрочной перспективе Украине необходимо финансирование в размере от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц.

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В долгосрочной перспективе, по его словам, стране нужна стратегия восстановления, аналогичная плану Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

Шмыгаль сказал, что Украина разрабатывает план восстановления, который включает присоединение к Европейскому союзу.

Он также призвал страны помочь с поставками боеприпасов и оружия в Украину и усилить санкционное давление на Россию.

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Шмыгаль сказал, что он разослал письма странам-партнерам с просьбой пожертвовать одну десятую своих специальных прав заимствования, известных как SDR, для финансовой поддержки Украины.

По его словам, украинский народ будет мужественно и мудро бороться, чтобы защитить нацию и свободу Европы, но чтобы выиграть войну, Украине нужна поддержка.

Вашингтонский фонд ожидает, что экономика Украины сократится на 35% в 2022 году как прямой результат нападения РФ.

Обращаясь к собравшимся, глава Всемирного банка сказал, что "приоритетом должно быть удовлетворение текущих потребностей Украины в финансировании таким образом, чтобы свести к минимуму ее будущее долговое бремя, поэтому грантовые взносы будут очень важны".

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала сделать акцент на грантах и ​​"очень льготном финансировании", попросив страны сотрудничать с фондом, чтобы предоставить Украине 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев, чтобы помочь с жизненно важными государственными услугами.

Узнать больше: Вступление в ЕС в 2024 году, военные технологии и ставка на переработку: план по восстановлению Украины

Темы: ШмыгальэкономикавойнаМВФ
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