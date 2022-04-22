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"Переборщили с темой нацизма": в Кремле уже не знают, как закончить войну – СМИ

Роман ПетренкоПятница, 22 апреля 2022, 14:37

В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров и без обрушения рейтинга президента РФ Владимира Путина и жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине".

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента РФ

Детали: Во внутриполитическом блоке АП России пришли к выводу: сейчас нет "хороших пиар-сценариев выхода" из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти.

Такие "сценарии" во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад. "Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек", — объясняет один из собеседников.

В Кремле якобы уверены, что большинство россиян всерьез воспринимают войну как "борьбу с нацистами и нацизмом". В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых "социологических опросов".

В частности, по мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для "выхода общества из войны" может стать "позиция многих представителей среднего класса", которые якобы поддерживают "спецоперацию". По их словам, "представители среднего класса" уверены: "В войне нужно идти до победного, если уже ее начали — до Киева или даже до Львова. Отступать нельзя".

Источники заявляют, что в Кремле опасаются недовольства отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно якобы может вылиться даже в уличные протесты.

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Эту гипотезу собеседники объясняют тем, что российская пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма" в Украине.

При этом публично сотрудники АП поддерживают эту риторику, поскольку считают, что с общественным мнением "спорить поздно" — а воевать придется до какого-то результата, который можно объявить "победой".

Вместе с тем два политтехнолога (один из них ранее сотрудничал с АП, второй сотрудничает с Кремлем до сих пор) усомнились в адекватности таких опасений: "Опираться на какую-то социологию сейчас странно. Люди, скорее, пассивны, они могут быть не против войны, но и не за нее. В Москве на машинах среднего класса букв Z что-то незаметно".

Оба собеседника уверены, что в случае "приглушения пропаганды" никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится. По словам одного из них, "граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы".

Темы: РосcияПутинпропагандавойна
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