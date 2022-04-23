Регионы: бои на Харьковщине и Луганщине, обстрелы Донецкой области

В ночь на 23 апреля оккупанты обстреливали Донецкую область по всей линии разграничения, на Харьковщине и Луганщине продолжались активные бои.

Источник: отчеты глав ОГА

Детали: Война России против Украины 23 апреля 2022

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумской и Черниговской.

На Днепропетровщине одна ночная тревога. Артиллерийские обстрелы окрестностей Зеленодольска. Ни людей, ни дома не задело. На утро – спокойно.

Харьков: ночью - тревоги, продолжались артиллерийские обстрелы жилых районов с восточной стороны. Интенсивные обстрелы этих районов были и днем, по Харькову за сутки – 7 раненых, 2 погибли.

По области – активные бои в Изюмском направлении, в частности Барвенково.

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Луганщина: обстрел жилой инфраструктуры всех городов. Горячее всего было в Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, русская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Погибли 3 гражданских и 1 военный. 1 женщина ранена.

Донетчина: ночью – обстрелы по всей линии разграничения.

На утро сообщают об обстреле Нью-Йорка (повреждены 5 жилых домов, обесточены НЙ и поселок Южный) и активизация противника вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Мариуполь: блокада продолжается Украинские военные держатся. Сегодня будет очередная попытка эвакуации населения из Мариуполя в Запорожье.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов области и запускать ракеты с территории оккупированных сел в сторону Николаева и Днепропетровщины.

Ситуация в области – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская: ночью раздавались взрывы. По предварительной информации – "прилет" ракеты, в результате которого пострадавших нет. Выбиты окна в домах, повреждены линии электропередачи.

Ситуация на территории области контролируется.