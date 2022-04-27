Россияне безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

Российские войска в среду пытались совершать наступление на нескольких направлениях, но потерпели неудачу.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харькову и Дергачам и населенному пункту Прудянка.

На направлении Изюм – Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией.

Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово".

Детали: На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку.

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Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха не имеют, с потерями отошли.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

На временно захваченной территории Харьковской области, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники. Российские захватчики продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах, временно не подконтрольных украинским властям.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения. Передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого референдума, печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, был введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на "казарменное положение", усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.

В Генштабе также сообщили, что российские военные деморализованы. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избегания участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям.