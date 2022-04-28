Мариуполь: за ночь оккупанты нанесли 50 авиаударов, сбрасывали фосфорные бомбы – Азов

Полк "Азов" заявил, что за минувшую ночь российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

Источник: обращение заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара в Telegram

Прямая речь Паламара: "Эта ночь – это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества".

Детали: Военные подсчитали, что за 64 дня войны Россия только в Мариуполе потеряла техники на 162 миллиона долларов, на боекомплекты и вылеты самолетов оккупанты потратили 288 миллионов долларов.

В целом же, по словам Паламара, потери России только в одном украинском городе составили более 1 миллиарда 111 миллионов долларов. Эти деньги оккупанты могли бы потратить на строительство школ или больниц, на обеспечение достойной старости для своих пенсионеров, но выбрали потратить их на уничтожение Мариуполя.

"Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верить в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", – подытожил Паламар.