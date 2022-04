Гутерреш "шокирован", что РФ ударила ракетами по Киеву, пока он в городе – ВВС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он все еще находится в столице Украины.

Источник: журналист BBC Бен Браун в Twitter

Дословно: "Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским.

Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

Детали: На вопрос журналиста, возможна ли "ядерная война" в связи с нападением России на Украину, генсек ответил, что искренне верит, что "ядерная война немыслима" и все должны делать все возможное, чтобы сделать ее "невозможной".

