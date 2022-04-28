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Гутерреш "шокирован", что РФ ударила ракетами по Киеву, пока он в городе – ВВС

Алена МазуренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 23:46
Гутерреш шокирован, что РФ ударила ракетами по Киеву, пока он в городе – ВВС
фото: Twitter Бена Брауна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он все еще находится в столице Украины.

Источник: журналист BBC Бен Браун в Twitter

Дословно: "Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским.

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Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

Детали: На вопрос журналиста, возможна ли "ядерная война" в связи с нападением России на Украину, генсек ответил, что искренне верит, что "ядерная война немыслима" и все должны делать все возможное, чтобы сделать ее "невозможной".

Напомним:

  • В четверг генсек ООН посетил Бородянку.
  • Во время визита генсека ООН в Киев РФ выпустила по центральной части столицы несколько ракет. 
  • В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева пострадали 10 человек. 

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Темы: ООНКиевобстрелРосcия
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