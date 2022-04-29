Международная система безопасности вышла из строя, пора ее сменить – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что нынешняя международная система безопасности исчерпала себя, потому что вся прогнила. Ее остатки разрушены, а между ее обломками похоронен мировой порядок, действовавший ранее, в то же время попытки восстановить что-то – бесполезное дело.

Источник: Ермак в своей колонке для TIME

Детали: глава ОП подчеркивает – агрессия РФ против Украины стала следствием непрерывного ряда военных конфликтов, в которых участвовала Россия после распада СССР, и за которые Москва не была наказана.

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"Никто не может предсказать, как долго это продлится", - считает Ермак и добавляет, что Россия сознательно выбрала путь архаизации международных отношений и решила последовательно отрицать верховенство международного права над своим национальным.

Прямая речь: "Это попытка воссоздать переломные моменты в истории и отменить или компенсировать неудовлетворительные результаты, включая Карибский кризис, распад советского блока и дальнейшее расширение НАТО. Кремль уже давно этим успешно занимается. У него есть сообщники. Мы знаем их имена.

Некоторые, например, венгерские власти, все еще готовы вести бизнес с Россией на условиях Кремля. Мы знаем, как европейские элиты последовательно подрывают европейские ценности в обмен на российские деньги и энергию. Мы помним, как Ангела Меркель и Николя Саркози пренебрегали интересами всей Европы, чтобы укрепить позиции Германии и Франции…

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Отказ Украине и Грузии в членстве в НАТО был фактическим согласием на агрессию России против обеих стран. Началась эра гибридности в современных международных отношениях".

Детали: Ермак подчеркнул, что международные организации продемонстрировали полную неспособность остановить агрессора. Так, в Евросоюзе консенсусные решения, направленные на сдерживание и наказание России, систематически ослабляются национальными правительствами. А ООН не может эффективно выполнять свои функции. Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, отмечает глава ОП.

Он добавил, что НАТО все еще позволяет России вмешиваться в вопросы расширения Альянса, как напрямую, так и через "осторожных политиков, страдающих амнезией".

Прямая речь: "Как показывают текущие события, НАТО продолжает проводить политику двойных стандартов. Его готовность принять Финляндию и Швецию вопреки туманным сигналам и постоянным задержкам относительно заявки Украины.

Стремление двух государств присоединиться к Альянсу является прямым следствием российского вторжения в Украину, которая де-факто оставалась нейтральной именно из-за отказа НАТО предоставить ей четкий путь к членству. Результаты ясны. Российские ракеты разрушают украинские города. Российские солдаты тысячами насилуют и убивают граждан Украины, даже детей. И некоторые из союзников все еще пытаются избежать конфронтации, несмотря на угрозы со стороны российского руководства.

На фоне беспомощного Будапештского меморандума сигнал очевиден: в случае вторжения государства, не имеющие оружия массового поражения и не попавшие под зонтик коллективной безопасности, могут рассчитывать на безграничное беспокойство. Гуманитарная помощь и открытие границ для беженцев тоже вероятны. Но перспектива наказания агрессора для этих стран становится неопределенной. Так было в 2014 году, когда Россия оккупировала украинские Крым и Донбасс. Многие в Европе хотели бы сохранить статус-кво даже сейчас.

У НАТО еще есть шанс проявить свою ответственность и независимость. Вместо того, чтобы говорить о том, что "двери открыты для всех", самое время открыть их для Украины. Сейчас российское руководство уверено, что имеет право уничтожить Украину.

Но ожесточенное сопротивление украинского народа испортило игру. Наше стремление к свободе оказалось сильнее. Только после трагедий в Мариуполе, Буче, Гостомеле, Чернигове, Харькове и десятках других мест международное сообщество начало понимать, с чем мы имеем дело. Каждый день приносит ужасные кадры бесчеловечных преступлений российской армии. Но этих трагедий можно было бы избежать, если бы были лидеры, которые могли бы защитить мировой порядок.

Мариуполь, Буча, Ирпень и десятки других мест доказали, что могут. Следовательно, Украине нужны надежные, исчерпывающие и обязательные гарантии безопасности. Мир нуждается в таких гарантиях. Без них любое соглашение с Россией будет лишь перемирием, временным и хрупким.

Но чтобы заставить Россию его подписать, нам нужно держаться.

... Ленд-лиз (от США - УП) поможет Украине выжить. Восстановить целостность государства. Верните наших людей. Накажите агрессора решительно и строго. Это будет наша победа. Но есть вопрос, который нужно решить сейчас.

Россия теряет силу. Зверства, которые совершают российские солдаты, являются признаком слабости, признаком деградации, перенапряжения сил Империи и ее неизбежного распада. Поэтому сейчас подходящее время для таких реформ. Сейчас подходящее время для сочетания интересов и справедливости, ценностей и реальной политики. Время реформировать международные институты. Создать эффективный формат безопасности на случай, если НАТО не решится проявить решимость - решимость, которая создана ее еще в 1949 году. Решимость граждан государств-членов Альянса поддерживать наши евроатлантические стремления и нашу справедливую борьбу.

Мы предлагаем новый коллективный договор о гарантиях безопасности для Украины как основу для коллективного ответа на глобальные вызовы безопасности. Очевидно, что нейтралитет не может быть ключевым вопросом в этой сделке.

Это соглашение должно обеспечить статус Украины как демократического, суверенного и целостного государства, не выводя за скобки вопросы Донбасса и Крыма. Условия обеспечения такого статуса являются предметом обсуждения, но понятно, что среди гарантов есть место и для Запада, и для Востока. Для Америки, Европы, Азии и Африки. Для членов Совета Безопасности ООН, Польши, Италии, Германии, Турции, Канады, Израиля... Клуб открыт. Украина является одним из ведущих гарантов мировой продовольственной безопасности, поэтому ее обеспечение является не только моральным, но и сугубо практическим вопросом.

Более того, Украина является тем щитом, защищающим Европу от вторжения, о котором откровенно говорят российские чиновники. Вы можете им не поверить, как мы не верили до 2014 года, но история ясно показывает, что империи имеют только два состояния: расширение и распад.

В будущем украинская платформа безопасности должна стать основой многостороннего формата U-24, United for Peace. Своеобразной службой спасения, где ответственные государства обеспечили бы страны, нуждающиеся в помощи. Служба, которая, несмотря на паралич ООН и право вето, сможет в течение 24 часов оказать помощь — гуманитарную, финансовую, материальную и военно-техническую — государству, пострадавшему от агрессии. Служба, которая в течение 24 часов накажет агрессора путем наложения санкций".