ООН обещает "удвоить усилия" в помощи украинцам

В Организации Объединенных Наций обещают не сдаваться в попытках помочь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb

