ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям

В Організації Об'єднаних Націй обіцяють не здаватися у спробах допомогти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав генсекретар ООН Антоніу Гутерреш.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb — António Guterres (@antonioguterres) April 29, 2022

"Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну",- пише він.

Нагадаємо, 28 квітня генеральний секретар ООН відвідав Україну, де визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

Також генсека ООН шокувало те, що поки він перебував у Києві для переговорів із президентом Зеленським, Росія завдала ракетного удару по українській столиці.

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