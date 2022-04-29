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ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 23:34
фото з Twitter Антоніу Гуттереша

В Організації Об'єднаних Націй обіцяють не здаватися у спробах допомогти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав генсекретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Мене зворушила стійкість і хоробрість народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося. ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя та зменшити людські страждання. У цій війні, як і в усіх війнах, мирне населення завжди платить найвищу ціну",- пише він.

Нагадаємо, 28 квітня генеральний секретар ООН відвідав Україну, де визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

Також генсека ООН шокувало те, що поки він перебував у Києві для переговорів із президентом Зеленським, Росія завдала ракетного удару по українській столиці.  

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Теми: ООНвійна
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