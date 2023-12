ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям

В Організації Об'єднаних Націй обіцяють не здаватися у спробах допомогти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав генсекретар ООН Антоніу Гутерреш.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb

