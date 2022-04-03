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На разминирование Киевщины понадобится не менее 10 дней – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 00:32
На разминирование Киевщины понадобится не менее 10 дней – ОВА
Последствия обстрелов в Ирпене Киевской области. Фото Facebook Андрея Небитова

В Киевской области вводят комендантский час с целью разминирования, на который уйдет не 10 дней.

Источник: руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба в Телеграмм

Нам необходимо навести порядок на территории (Киевской области – ред.), все разминировать.

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Будут работать ГСЧС, полиция, другие службы…

Требуется не менее 10 дней для работы разминирования".

Детали: Кулеба призвал жителей населенных пунктов Киевщины не возвращаться в срочном порядке в свои дома и не подвергать жизни опасности.

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"Мы все хотим вернуться домой. Однако освобожденные от оккупантов территории Киевщины – до сих пор опасны", – отмечает Кулеба.

Кроме того, в его телеграмме-канале сообщается, что к 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час в Киевской области.

"Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ, навести там порядок. После этого процесс разминирования и восстановления инфраструктуры сможет принять плановый характер", – говорится в сообщении.

Темы: Киевская областьвойна
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