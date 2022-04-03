Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Хотели новую Сребреницу? Ужасом Бучи довольны?": советник Ермака жестко обратился к лидерам Европы

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:30
Хотели новую Сребреницу? Ужасом Бучи довольны?: советник Ермака жестко обратился к лидерам Европы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал фотодоказательства зверств российских оккупантов на Киевщине и жестко высказался в адрес европейских партнеров, которые не отваживаются на решительное противодействие РФ.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Главное ведь, по мнению наших европейских партнёров, – не спровоцировать русских? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали… Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они ещё не использовали?

Как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством.

Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?

Нельзя запрещать русскую литературу в европейских университетах – это так негуманно?

Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожжённых украинцев. В XXI веке. В рамках "спецоперации". Растерзанных РУССКИМИ. А теперь ещё раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Главное ведь – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев…"

Реклама:
 

Что предшествовало: Подоляк призвал международных партнеров к более решительным действиям против российского агрессора, чтобы тот прекратил войну против Украины, в частности – ввести эмбарго на все российские энергоресурсы и товары.

Напомним: Российские войска в начале апреля отступили и были зачищены с территории Киевской области, после чего открылись новые доказательства их нечеловеческих преступлений: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Темы: Бучавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Буча
"Заслуживают быть не забытыми". История перезахоронения добровольцев, защищавших Бучу
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Последние новости
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
Все новости...
Реклама: