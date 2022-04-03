В Киевской области за день саперы изъяли две сотни взрывоопасных предметов

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 197 единиц взрывоопасных предметов в Киевской области, которую освободили от оккупантов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "За прошедший день на территории Киевской области саперам удалось изъять и уничтожить 197 единиц взрывоопасных предметов".

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Фото ГСЧС

Детали: Спасатели призывают людей ни в коем случае не подходить и не прикасаться к подозрительным предметам. Обо всех опасных находках следует сообщать в Службу спасения по номеру телефона 101.

Предыстория:

2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.