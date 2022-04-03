В Киевской области за день саперы изъяли две сотни взрывоопасных предметов

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 197 единиц взрывоопасных предметов в Киевской области, которую освободили от оккупантов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "За прошедший день на территории Киевской области саперам удалось изъять и уничтожить 197 единиц взрывоопасных предметов".

Фото ГСЧС

Детали: Спасатели призывают людей ни в коем случае не подходить и не прикасаться к подозрительным предметам. Обо всех опасных находках следует сообщать в Службу спасения по номеру телефона 101.

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