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В Киевской области за день саперы изъяли две сотни взрывоопасных предметов

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:21
Саперы изымают российские снаряды. Фото ГСЧС

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 197 единиц взрывоопасных предметов в Киевской области, которую освободили от оккупантов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "За прошедший день на территории Киевской области саперам удалось изъять и уничтожить 197 единиц взрывоопасных предметов". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Спасатели призывают людей ни в коем случае не подходить и не прикасаться к подозрительным предметам. Обо всех опасных находках следует сообщать в Службу спасения по номеру телефона 101.

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Темы: Киевская областьвойна
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