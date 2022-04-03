В Киевской области за день саперы изъяли две сотни взрывоопасных предметов
Воскресенье, 3 апреля 2022, 12:21
За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС изъяли 197 единиц взрывоопасных предметов в Киевской области, которую освободили от оккупантов.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "За прошедший день на территории Киевской области саперам удалось изъять и уничтожить 197 единиц взрывоопасных предметов".
Детали: Спасатели призывают людей ни в коем случае не подходить и не прикасаться к подозрительным предметам. Обо всех опасных находках следует сообщать в Службу спасения по номеру телефона 101.
Предыстория:
- 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
- Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.