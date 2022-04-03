Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевcкая область: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы

Денис КарловскийВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:28

Подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "3 апреля подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь.

Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!"

 
фото: командование дшв всу

Предыстория:

  • 31 марта все оккупационные войска РФ покинули "зону отчуждения" на Чернобыльской атомной электростанции в Припяти. Перед отступлением российские солдаты разграбили помещение ЧАЭС и отель рядом, утащив даже электрочайники и вилки.
  • 2 апреля украинские войск, вернув контроль над ЧАЭС, подняли у административного помещения станции украинский флаг.

Темы: ЧАЭСЧернобыльКиевская областьграница
Главное сегодня

Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

видеоИз-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

видео Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Зеленский: Орбану придется выбрать между Россией и другим миром

Зеленский объяснил, зачем после зверств в Буче вести переговоры с РФ

Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски

Все новости...
"Полностью горит, бл..., уходим!": очередной российский Су-34 сбили украинские воины
Херсонщина: жители Каховки вышли на митинг, оккупанты открыли огонь
"Хотели новую Сребреницу? Ужасом Бучи довольны?": советник Ермака жестко обратился к лидерам Европы
По Николаеву снова ударили ракетами – мэр
Последние новости
15:20
В РФ пожаловались на недополученные нефтедоллары
15:20
Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев
15:14
Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг богачей от Forbes
15:13
ВИДЕОКим обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице
15:08
Зеленский ждет ответов о гарантиях безопасности и исключает "пакетные" соглашения с РФ
15:01
Испания выдворит 25 российских дипломатов после зверств в Буче
14:59
Встреча Зеленского и Путина возможна, но после согласования документа – Песков
14:52
видео, обновленоДесантники сбили российский ударный вертолет из "Стугны" на Харьковщине
14:45
Из обстрелянного оккупантами экопарка "Ясногородка" на Киевщине сбежали животные: как помочь
14:44
Кулеба: введите "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"
Все новости...