Киевcкая область: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы
Воскресенье, 3 апреля 2022, 12:28
Подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области.
Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ
Дословно: "3 апреля подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь.
Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!"
Предыстория:
- 31 марта все оккупационные войска РФ покинули "зону отчуждения" на Чернобыльской атомной электростанции в Припяти. Перед отступлением российские солдаты разграбили помещение ЧАЭС и отель рядом, утащив даже электрочайники и вилки.
- 2 апреля украинские войск, вернув контроль над ЧАЭС, подняли у административного помещения станции украинский флаг.