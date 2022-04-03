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Киевcкая область: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы

Денис КарловскийВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:28
Киевcкая область: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы

Подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "3 апреля подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь.

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Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!"

 
фото: командование дшв всу

Предыстория:

  • 31 марта все оккупационные войска РФ покинули "зону отчуждения" на Чернобыльской атомной электростанции в Припяти. Перед отступлением российские солдаты разграбили помещение ЧАЭС и отель рядом, утащив даже электрочайники и вилки.
  • 2 апреля украинские войск, вернув контроль над ЧАЭС, подняли у административного помещения станции украинский флаг.

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Темы: ЧАЭСЧернобыльКиевская областьграница
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