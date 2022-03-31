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Все оккупанты покинули зону ЧАЭС

Мазуренко Алена Четверг, 31 марта 2022, 22:29

Российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения

Прямая речь: "На данный момент посторонние лица на площадке Чернобыльской АЭС не находятся".

Детали: 31 марта российские оккупанты собрались покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич, однако враги забрали с собой украинских Нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля.

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Темы: ЧАЭСЧернобыльоккупацияРосcия
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