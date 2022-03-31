Все оккупанты покинули зону ЧАЭС

Российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения

Прямая речь: "На данный момент посторонние лица на площадке Чернобыльской АЭС не находятся".

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Детали: 31 марта российские оккупанты собрались покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич, однако враги забрали с собой украинских Нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля.

Предыстория:

"Энергоатом" ранее сообщал, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

Российские оккупанты без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, подняв радиоактивную пыль.

26 марта Минприроды сообщило, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС.