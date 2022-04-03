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В Кремле "гипотетически" допустили встречу Зеленского и Путина, если будет "конкретный документ"

Воскресенье, 3 апреля 2022, 14:51
фото: КОММЕРСАНТЪ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться, если из работы двух делегаций "вызреет конкретный письменный документ".

Источник: Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна.

Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ.

Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи".

Детали: Песков добавил, что "цели военной операции будут достигнуты в полном объеме", а в результате войны две страны выйдут на "подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".

Напомним: В Кремле заявляли, что встреча Зеленского и Путина возможна.

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Темы: ЗеленскийПутиндипломатические отношениявойна
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