В Кремле "гипотетически" допустили встречу Зеленского и Путина, если будет "конкретный документ"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться, если из работы двух делегаций "вызреет конкретный письменный документ".

Источник: Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна.

Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ.

Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи".

Детали: Песков добавил, что "цели военной операции будут достигнуты в полном объеме", а в результате войны две страны выйдут на "подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".

Напомним: В Кремле заявляли, что встреча Зеленского и Путина возможна.

ВИДЕО ДНЯ

Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия считает, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.