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Зеленский с Путиным, скорее всего, встретятся в Стамбуле или Анкаре – Арахамия

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 22:11
турецкий флаг на фоне достопримечательностей стамбула. фото иллюстративное: getty images

Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия считает, что личные переговоры лидеров Украины и России возможны в ближайшее время в Стамбуле или Анкаре в Турции.

Источник: Арахамия в эфире национального телемарафона

Прямая речь Арахамии: "И мы готовимся к тому – наиболее важный момент – они подтвердили наш тезис, что draft (черновики, предыдущие версии – ред.) документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между двумя лидерами стран, то есть между президентом Украины и президентом РФ.

Поэтому у нас сейчас задача побыстрее наработать какую-то финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которые мы уже затронули, и готовить возможную встречу президентов.

Господин Эрдоган звонил по телефону вчера и нам, и Владимиру Путину. И будто бы он (Путин – ред.) со своей стороны выскахал, что они уже в ближайшее время готовы организовывать встречу. Мы еще ждем: конечно, не известно ни дата, ни место. Но мы считаем, что с высокой долей вероятности место будет в Анкаре или Стамбуле в Турции".

Детали: Арахамия намекнул, что делегации в формате рабочих групп нарабатывают предварительную версию компромиссных позиций, которые уже будут лично обсуждаться президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 марта Зеленский обсудил с Эрдоганом ход переговоров с Украиной. Кроме того, министр обороны Алексей Резников лично провел переговоры с турецким президентом в Стамбуле, где рассказал о ситуации на фронте.
  • 1 апреля Эрдоган по телефону выразил Путину свою надежду на достижение мира в результате украинско-российских переговоров. Турецкий президент озвучил свое предложение стать посредником на личной встрече Зеленского и Путина на территории Турции.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 апреля заявил, что россияне разрабатывают письменные предложения Украины и нарабатывают контакты.

Темы: ЗеленскийПутинпереговорыТурция
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