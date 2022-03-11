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Песков: Встреча Зеленского и Путина возможна

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 12:37
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В Кремле заявили, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина возможна.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы".

Детали: Ранее о том, что встреча Путина и Зеленского возможна в ближайшем будущем заявил представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Почему это важно: Президент Зеленский регулярно призывает президента страны-оккупанта Владимира Путина к прямым переговорам. Однако Путин их всячески избегает.

3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, начавшим войну против Украины.

8 марта Зеленский в очередной раз заявил, что готов садиться за стол переговоров с Путиным относительно окончания войны России с Украиной.

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Зеленский также заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

Что было раньше: 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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