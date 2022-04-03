Зеленский отреагировал на зверства РФ в Буче: Ублюдки и палачи

Из-за зверств россиян в Киевской области президент Владимир Зеленский упрекнул НАТО за промедление с приглашением Украины в Альянс и жестко обратился к российским матерям.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла.

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Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла.

Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи".

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Что предшествовало: Российские войска в начале апреля отступили и были зачищены с территории Киевской области, после чего открылись новые доказательства их нечеловеческих преступлений: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко высказался в адрес европейских партнеров, которые не отваживаются на решительное противодействие РФ.

Напоминаем: О Бухарестском саммите НАТО в 2008 году обычно упоминают как о печальной для Украины дате. Тогда украинские власти надеялись получить План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе, но это решение не нашло поддержки части союзников; среди прочих против него выступили Франция и Германия.