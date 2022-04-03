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С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова

Мазуренко Алена Воскресенье, 3 апреля 2022, 19:20
фото: ФБ Венедиктовой

С территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК".

С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами".

Детали: По словам генпрокурора, на освобожденных территориях Киевщины — важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ: "Это ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать извергов".

Венедиктова сообщила, что вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативников Нацпола.

В эти группы привлекают инспекторов-криминалистов, взрывотехников, кинологов, судебно-медицинских экспертов или врачей: "Впереди всегда ГСЧС - враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на трупах местных".

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Для проведения следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров.

Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области.

В дальнейшем офис генпрокурора увеличит численность следственно-оперативных групп.

Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

Кроме того, Венедиктова предупредила "помощников" – там до сих пор опасно, большая часть территории умышленно заминирована врагом, многие боеприпасы не сдетонировали.

Что предшествовало: 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Темы: Киевская областьоккупацияРосcиявойна
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