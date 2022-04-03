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На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Мазуренко Алена Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:20
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелые бои с оккупантами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей.

Источник: Данилов в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации.

Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин перед своими янычарами по уничтожению украинского государства, они никуда не исчезают.

Они будут производить перегруппировку. Желают на этом направлении сделать большие проблемы для наших Вооруженных сил и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут вестись ожесточенные бои за нашу территорию".

Детали: Он добавил, что общество и Вооруженные силы готовятся разбить врага.

Данилов поблагодарил также председателей ОВА, которые выполняют свою работу.

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По его словам, российские оккупанты не просто покинули Киевщину, а украинские защитники оказали врагу сопротивление и те отступили, но даже при этом ВСУ вдогонку дали солдатам РФ бой.

Темы: Луганская областьДаниловДонецкая областьХарьковская область
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