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ОГА: Российские войска в Приднестровье готовятся, но скорое наступление маловероятно

Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:28

Руководитель Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко заявляет, что в непризнанной республике Приднестровье происходит подготовка российских военных, однако вторжение с этого направления в ближайшие дни маловероятно.

Источник: Марченко в Telegram.

Детали: Руководитель ОГА напомнил, что утром россияне нанесли ракетный удар по городу Одесса. В результате были повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет.

В то же время СБУ задержала лиц, фиксировавших места попадания ракет.

Прямая речь: "По поводу последних сообщений о возможном вторжении в Одесскую область российских войск с территории Приднестровья: нам известно о подготовке россиян в этом регионе. Эти действия направлены на сковывание части войск на Одесщине, чтобы помешать нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области".

Что предшествовало: 2 апреля МИД Молдовы заявил, что у него нет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье.

Темы: РосcияПриднестровьевойнаОдесса
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