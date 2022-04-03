Данилов стыдит Совбез ООН после зверств РФ в Буче: Где заявления? Где решение?

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Совбез ООН после увиденного на освобожденных территориях Киевской области должен собраться и "в конце концов решить", кто должен входить в состав Совбеза, а кто - нет.

Источник: Данилов в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Я не вижу заявления членов Совета безопасности ООН. Есть у нас такая институция в мире.

Я считаю, что после того, что произошло в Буче, после того, как это стало известно всему миру, они должны были срочно собраться и дать оценку этому всему. И, наконец, решать, кто там должен быть в этом совете, кто там не должен быть, потому что это как-то странно выглядит".

Детали: По словам Данилова, страны Балтии, Польша понимают, что сейчас происходит в Украине, а вот в Германии считают, что собственное благосостояние гораздо важнее жизни людей.

Секретарь СНБО назвал это "недопустимым".