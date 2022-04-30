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Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму

Анастасия КалатурСуббота, 30 апреля 2022, 06:50
Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму
ФОТО: GETTY

Россияне перемещают подразделения с территории Белгородской области в район Изюма.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Речь идет о подразделениях из состава Восточного военного округа.

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На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на том, чтобы удержать позиции и нанести удар по ВСУ.

Враг наносит авиационные, ракетные удары и обстреливает объекты из артиллерии в глубине территории Украины, позиции наших войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок российских войск.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, без изменений.

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На Северском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении Сулиговки и Длинного, успеха не имели. Для прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства ПВО.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попаснай) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха нет, боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском направлении активного вражеского наступления не было, есть единичные обстрелы наших позиций.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ, предположительно для  разоблачения наличия и характера действий резервов.

ВСУ поразили 10 воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей отразили 14 атак врага. Уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

Темы: война
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